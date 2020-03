Europa à beira do estado de emergência

Bastaram 24 horas para Espanha subir ao terceiro lugar entre os países com mais casos de coronavírus, logo atrás da China e de Itália. Mais cinco mil pessoas diagnosticadas num dia e o número de infetados subiu para 24926.

Também o número de mortes no país registou um aumento, estando atualmente em 1326.

Com as unidades de cuidados intensivos à beira da rutura, com mais de 1600 pacientes internados, as medidas de prevenção foram reforçadas, com o encerramento de grande parte dos espaços públicos e restrições à livre circulação.

Em França, a região da Alsácia tem sido a mais afetada pelo vírus.

Para aliviar a pressão nos hospitais locais, o exército começou, esta quarta-feira, a realizar o transporte de pacientes infetados de Mulhouse para outras cidades, até um hospital de campanha estar concluído.

E, apesar das fronteiras fechadas, a solidariedade fez-se desde logo sentir do lado alemão, no estado de Baden-Wuerttemberg, onde as portas dos hospitais estão abertas aos doentes infetados da região francesa vizinha.

Também a Alemanha, o quarto país com mais infetados no mundo, tenta fazer face à propagação do coronavírus.

De acordo com a Instituto Robert Koch, entidade responsável pela prevenção e controlo de doenças. há 16662 casos no país, o que corresponde a um aumento de 2705 pessoas infetadas, em relação ao dia anterior. No total, a Alemanha resgista 47 vítimas mortais de Covid-19.

Depois da Baviera, com 2960 casos, ter declarado o estado de emergência e imposto o confinamento da população, o estado do Sarre segui-lhe o exemplo.

Atualmente, o governo alemão pondera estender a restrição a todo o país.