Alemanha proíbe reuniões de mais de duas pessoas em espaços públicos

França prepara-se para um aumento dos casos de covid 19. O país tem mais de 14.400 casos confirmados e mais de 560 vítimas mortais.

A região da Alsácia, no leste do país, continua a ser a mais atingida. Com as unidades de tratamento sobrelotadas, muitos doentes graves estão a ser enviados para hospitais alemães e suíços do outro lado da fronteira.

Este sábado, o hospital universitário de Freiburg, no sudoeste da Alemanha, recebeu dois doentes de França.

Alemanha

Os estados alemães reforçam as medidas contra a propagação do coronavírus e, a partir deste domingo, vão ser proibidas reuniões de mais de duas pessoas em espaços públicos. Em todas as regiões, os bares e os restaurantes vão ser encerrados.

Na Alemanha há cerca de 18.616 casos de infeção confirmados e 55 vítimas mortais, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Robert Koch (organismo responsável pela contabilização de casos nacionais).

Bélgica

A ministra da Saúde belga, Maggie De Block, revelou numa entrevista ao jornal De Zondag que a quarentena deve durar pelo menos oito semanas,

Desde 17 de março, os belgas só podem sair de casa para comprar comida, medicamentos ou para ajudar alguém numa situação vulnerável.

O país conta com quase 3.000 casos de coronavírus e mais de 60 mortes.