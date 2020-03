Terramoto abala Zagreb

A Catedral de Zagreb depois da ruína de um dos pináculos é a imagem que testemunha a destruição deixada por um terramoto com uma intensidade de 5,3 na escala de Richter que sacudiu esta manhã a Croácia, em particular a capital, perto do epicentro.

O sismo fez vários feridos, pelo menos um deles em estado grave, uma adolescente de 15 anos, e fez grandes danos materiais. Além da catedral, também o edifício do parlamento croata.

Vários edifícios ruíram parcialmente. Por toda a cidade, os escombros espalharam-se pelas ruas e danificaram carros que estavam estacionados. O centro de Zagreb ficou coberto de destroços. Depois do abalo, fizeram-se sentir pelo menos duas réplicas. O sismo chega numa altura em que o país, tal como toda a Europa, se debate com o surto de COVID-19 e pode aumentar os riscos de contágio. O ministro do Interior apelou a que as pessoas evitem ficar em grupo.