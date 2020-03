Covid-19: Itália com 812 mortos em 24 horas

O número de mortos em Itália devido ao novo coronavírus aumentou para 11.591. Nas últimas 24 horas registaram-se mais 812 óbitos. No entanto, de acordo com a Proteção Civil italiana, o número de infeções diárias está a diminuir. De domingo para segunda-feira registaram-se 1648 casos novos, elevando o número total para 75.528.

Há vários dias em quarentena nacional, Itália está à beira do limite.

No sul do país a tensão aumenta. Milhares de pessoas estão impedidas de trabalhar e o dinheiro começa a escassear. Os autarcas de algumas cidades do sul da Itália temem que o saque e a instigação à violência, até agora contidos, possam degenerar e levar a um mal-estar social generalizado.

"Vamos contar também milhões de desempregados, com o crime organizado a ter uma liquidez, não digo igual à do Estado, e uma capacidade de investimento mais rápida do que a do Estado. O Estado ainda não nos enviou a compensação laboral prevista no decreto "Cura Italia". Para o crime organizado, três horas são suficientes", afirma o autarca de Nápoles, Luigi De Magistris.

Para tentar controlar a situação, o Governo italiano anunciou uma verba de 400 milhões de euros para vales de alimentação para os mais carenciados.

O primeiro-ministro Giuseppe Conte anunciou, ainda, uma verba de mais de quatro mil milhões de euros que será distribuída pelas autarquias para ajudarem, diretamente a população.