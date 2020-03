Taxas de mortalidade da covid-19 variam

As taxas de mortalidade por covid-19 variam muito entre os países e podem ir de 0,79% a 11,03%. Segundo os epidemiologistas, isso ocorre porque as mortes causadas pelo novo coronavírus estão a ser contabilizadas de maneira diferente.

Itália apresenta uma taxa de mortalidade de 11,03%, a China de 4,05%, em Portugal é de 2%... A Alemanha continua, contudo, a espantar pelos números. Apesar do aumento exponencial de infetados, a taxa de mortalidade não chega a 1%.

O epidemiologista Michael Tildesley, acredita que "no Reino Unido está a definir-se a mortalidade Covid-19 como qualquer pessoa que tenha morrido enquanto estava infetada com a doença. Enquanto na Alemanha, só estão a definir a morte devido à doença como um resultado direto de pessoas que morreram de Covid-19. Estas definições ligeiramente diferentes, entre países, podem ser o motivo pelo qual estamos a ver taxas de mortalidade diferentes em vários países ".

Itália inclui no registo de vítimas do novo coronavírus todos os pacientes que tiveram resultados positivos e que morreram, independentemente de todos os outros aspetos da sua história clínica, seguindo os critérios do Instituto Superior de Saúde. Um dos principais fatores que afeta a taxa de mortalidade do país pode ser a idade sua população. A Itália tem a população mais idosa da Europa. Cerca de 23% dos italianos têm 65 anos ou mais.

Em Espanha, de acordo com as autoridades sanitárias, as pessoas que morrem em residências ou em casas e que não foram rastreadas, não figuram nas estatísticas. De acordo com o Instituto de Saúde Carlos III, a taxa de mortalidade do país, entre 21 e 25 de março foi de quase 17%, mas ainda não há números por causa de morte.

A controvérsia em França centra-se nas mortes fora dos hospitais. As casas de repouso nas regiões mais afetadas pelo novo coronavírus afirmam que muitos dos casos não estão a ser contabilizados e que a mortalidade real é muito maior.

Com uma taxa de mortalidade de 0,79%, tem havido alguma controvérsia na Alemanha sobre os dados oficiais. O Instituto Robert Koch explicou que "todas as mortes relacionadas com a doença de Covid-19 são registadas nos dados de notificação". Em caso de suspeita, o instituto reformula os dados, no entanto, acredita-se que nem todos os casos suspeitos são autopsiados.