Portugal regista 209 mortes e prolonga estado de emergência

Em Portugal, a epidemia de coronavírus ainda está em "franca ascendência" . A afirmação é da diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, no dia em que o país ultrapassou os 200 mortos em consequência da Covid-19. Segundo os números da DGS, Portugal conta agora com mais de 9000 infetados e 209 mortes.

O Parlamento aprovou esta quinta-feira o decreto do presidente Marcelo Rebelo de Sousa que prevê a prolongação do estado de emergência até ao dia 17 de abril.

Na conferência de imprensa diária sobre a evolução da situação no país, o governo anunciou a duplicação do número de ventiladores disponíveis nas unidades de cuidados intensivos, no mesmo dia em que deu a conhecer que já há 1124 profissionais de saúde infetados com o vírus em Portugal.

Enquanto o confinamento continua a oferecer imagens de ruas desertas, presidente e executivo mostram-se particularmente preocupados com pontos como a proteção do emprego ou do ensino e denunciam todas as formas de açambarcamento e especulação no mercado.