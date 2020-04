Keir Starmer é o novo líder trabalhista britânico

Ao fim de quase cinco anos, terminou a liderança de Jeremy Corbyn à frente do Partido Trabalhista britânico. Entra em cena Keir Starmer, o antigo ministro-sombra no dossiê Brexit, eleito na primeira volta com mais de 56% dos votos.

No primeiro discurso enquanto líder do Labour, Starmer falou do antissemitismo como "uma mancha no seio do partido, que tem trazido muita dor às comunidades judaicas". Nas palavras de Starmer, que pediu desculpa pelos erros cometidos durante a era Corbyn, para que os membros dessa mesma comunidade possam reconciliar-se com os trabalhistas, "esse mal será arrancado pela raiz".

Mais: Starmer promete superar as acentuadas divisões entre trabalhistas, sobretudo depois da pesada derrota imposta por Boris Johnson, no passado mês de dezembro. No entanto, garante que agora é momento de trabalhar de forma construtiva com os conservadores, em plena crise sanitária do novo coronavírus.