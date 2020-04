Primeiro-ministro britânico hospitalizado

O primeiro-ministro britânico foi hospitalizado este domingo à noite. Boris Johnson está infetado com o novo coronavírus e, de acordo com um porta-voz do governo do Reino Unido, tem febre muito alta e sintomas “persistentes” da doença.

O primeiro-ministro, de 55 anos, acusou positivo para Covid-19 há cerca de 10 dias e estava até agora confinado num apartamento ao lado da residência oficial de Downing Street, em Londres.

O porta-voz do executivo informou ainda que “por conselho do seu médico, o primeiro-ministro foi internado hoje [domingo] para realizar exames no hospital. Esta é uma medida de precaução, uma vez que o primeiro-ministro continua a apresentar sintomas persistentes de coronavírus, dez dias depois de testar positivo”.