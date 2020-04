EUA registam mais de 2 mil mortes em 24 horas

Os Estados Unidos estão no epicentro da Pandemia de coronavírus e registam mais de 2 mil mortes em 24 horas.

O número total de mortes ultrapassa as 100 mil e grande parte das vítimas conta-se na zona metropolitana de Nova Iorque. Do outro lado do rio Hudson, em Nova Jersey, no leste de Long Island e no norte de Connecticut também foram registados os maiores surtos do país - apesar das autoridades de saúde pública terem demonstrado algum otimismo quando o número de infeções parecia reduzir.

Quando olhamos para estes números, para número de mortes e para as pessoas que morreram, é horrível. Mas, por outro lado, número de camas em utilização reduziu substancialmente - normalmente é sinal que a curva está no sentido descendente. Donald Trump Presidente dos Estados Unidos

O Centro de Saúde de Detroit está a utilizar um processo que deteta, em minutos, se alguém está infetado com o novo coronavírus.

A Guarda Nacional do Arizona levou a cabo uma missão aérea para transportar equipamento de proteção para os profissionais de saúde do Estado que lutam pela recuperação dos pacientes com COVID-19. No Arizona, morreram 97 pessoas e existem mais de 3 mil (3.100) casos confirmados.