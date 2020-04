Boris Johnson sai do hospital

Boris Johnson saiu este domingo do hospital de Londres onde se encontrava a recuperar da covid-19.

O primeiro-ministro britânico tinha sido hospitalizado há uma semana, dez dias depois de ter dado positivo num teste ao coronavírus. Johnson passou três dias nos cuidados intensivos do hospital de Saint Thomas.

Quando recebeu alta, o chefe do governo fez questão de agradecer a todos os membros do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, frisando que lhes deve a vida.

Johnson sublinhou em particular a importância de dois enfermeiros que estiveram ao lado da sua cama de hospital durante 48 horas, um dos quais chamado Luís e proveniente da região do Porto, em Portugal. O primeiro-ministro frisou que "a razão pela qual o [seu] corpo começou a receber oxigénio suficiente, foi porque durante cada segundo da noite eles velaram, tomaram conta e fizeram as intervenções necessárias". Johnson lançou ainda um novo apelo para que os britânicos respeitem "as regras do distanciamento social, fiquem em casa, protejam o Sistema Nacional de Saúde e salvem vidas".

Apesar de participar nos trabalhos e decisões do governo britânico, o primeiro-ministro não regresserá de imediato ao número 10 de Downing Street e terminará a convalescença em Chequers, na sua casa de campo a noroeste de Londres.