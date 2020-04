Dois milhões de casos confirmados de coronavírus no mundo

Dois milhões - é a fasquia que marca esta quarta-feira porque acabou de ser ultrapassada e representa o número de casos confirmados do novo coronavírus a nível mundial.

O Reino Unido, que regista cerca de 100 mil infetados, aproxima-se das 13 mil vítimas mortais. O número diário baixou para 761 óbitos. O governo britânico diz que é demasiado prematuro falar em levantar restrições.

França apresenta um balanço de óbitos que ultrapassa os 17.100, sendo que no espaço de um dia, o novo coronavírus provocou a morte de 514 pessoas nos hospitais. No entanto, pela primeira vez desde o início da pandemia, as autoridades francesas anunciam que verifica-se uma redução no número de hospitalizações, uma vez que tem aumentado também o número de altas. Há cerca de 6.500 pacientes nos cuidados intensivos.

Em Itália, os números voltam a descer, depois de um início de semana desanimador. 578 vítimas mortais em 24 horas, contra 602 no dia anterior. Desceu também o número de novos casos no mesmo período de tempo, mais 2.667. No total, este país perdeu para a Covid-19 quase 22 mil pessoas.