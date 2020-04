Covid-19: Número de mortes aumenta no Reino Unido

Tamanho do texto

O número de mortes devido ao novo coronavírus aumenta no Reino Unido. Neste sábado, o país deu conta de 888 vítimas mortais. O número total de mortes ultrapassa as 15 mil. A rainha Isabel II pretende cancelar a celebração do seu aniversário na próxima terça-feira. Será a primeira vez que o palácio não assinalará a data, em 68 anos de reinado da monarca britânica.

Para além das perdas humanas, a pandemia tem um forte peso nas finanças britânicas, principalmente a nível local. É por isso que as localidades vão receber um financiamento extra:

Disse aos concelhos que lhes daria os recursos necessários para trabalhar, e estava a falar a sério. É por isso que hoje anuncio um novo fundo de 1,6 mil milhões de euros adicionais, para ajudar as localidades a lidar com as pressões enquanto enfrentam a pandemia de COVID-19. Robert Jenrick Secretário das Comunidades

Em Itália, os números ligados ao novo coronavírus continuam a cair (+482 mortes neste sábado em comparação com as 575 mortes na passada sexta-feira e 44.927 pessoas recuperadas).

O país pensa agora na fase 2, depois do confinamento. No entanto, as autoridades sublinham que o desejo de alavancar a economia não vai comprometer a saúde da nação.

Sem saúde e sem a segurança, o relançamento da economia desaparecerá num piscar de olhos. Seria inexistente ou de curta duração, para produzir os efeitos positivos que esperamos. Domenico Arcuri comissário extraordinário do governo italiano para o coronavírus

França aproxima-se do triste marco das 20 mil mortes, com mais 642 vítimas mortais anunciadas neste sábado.

No entanto, as notícias são encorajadoras, com o número de internações a diminuir e cada vez mais pessoas a sair dos cuidados intensivos.

Nos últimos 10 dias, tanto a França como a Espanha começaram a desmantelar partes dos hospitais de campanha.