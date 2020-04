Páscoa ortodoxa celebrada à porta fechada

As celebrações da Páscoa ortodoxa são feitas à porta fechada, com igrejas e estradas vazias neste fim de semana.

Na Grécia, a Páscoa costuma ser bastantes celebrada pela população e trata-se de um dos feriados mais importantes do país, mas o governo impôs regras mais rígidas, numa tentativa de conter pandemia: controlos nas estradas e nas igrejas, multas a dobrar, vigilância com drones e intensas patrulhas nas ruas, durante o período de férias da Páscoa. Este ano, as celebrações são transmitidas em direto na televisão pública e através da Internet.

O mesmo cenário na Roménia, as autoridades reforçaram as restrições durante a quarentena, depois do surgimento de novos pontos críticos, com várias pessoas infetadas com Covid-19, principalmente no centro e no leste do país. As autoridades de Tulcea impuseram o estado de isolamento completo no bairro de Bendea, em Babadag, depois de terem despistado dezenas de casos positivos. Os habitantes não poderão entrar ou sair do perímetro de quarentena, apenas nas situações excecionais previstas pela lei, para prevenir ao máximo a disseminação do novo coronavírus. O trânsito está a ser desviado e as autoridades foram obrigadas a implementar medidas drásticas, depois de várias pessoas terem quebrado as ordens do país,durante o estado de emergência.