Covid19, últimas: África agrava números da epidemia

A pandemia de Covid-19 já infetou quase 2,5 milhões de pessoas em todo o mundo e está a deixar um rasto já com mais de 165 mil mortos contaminados por este novo coronavírus.

Acompanhe aqui as notícias do dia sobre esta tragédia humana:

09:20 (CET) África ultrapassa os 22.200 casos e chega aos 1.121 mortos

O continente africano continua a ver agravar-se a epidemia de Covid-19, com as infeções a chegarem esta segunda-feira de manhã aos 22.215 casos e as mortes associadas ao novo coronavírus às 1.121, revela o El País. A África do Sul é o país com mais casos (83.158), seguido do Egito (3.144). Argélia é o país africano com mais mortos associados à pandemia (mais de 360).

09h15 (CET) Espanha propõe à UE pacote de ajuda bilionário

O governo espanhol está a preparar uma proposta para a União Europeia criar um fundo de 1,5 biliões de euros para ajudar os países mais atingidos pela pandemia de Covid-19, avança o jornal El País. O documento deverá ser apresentado aos parceiros na cimeira de quinta-feira.

09h00 (CET) Honk Kong sem casos novos registados

As autoridades de saúde de Hong Kong voltaram a não registar novos casos de infeção na ilha. A última vez que esta região chinesa de administração especial tinha ficado sem registar novos casos de aconteceu a 05 de março. Hong Kong conta com pouco mais de mil casos confirmados e a taxa de propagação tem sido muito baixa, na casa das unidades, nos últimos dias, voltando a ter agora de novo uma ficha limpa.

08h45 (CET) Timor-Leste chega aos 22 casos de infeção

Autoridades de saúde de Timor Leste registaram três novos caso de infeção pelo novo coronírus, elevando o total no país para 22, incluindo uma pessoa já recuperada. Um dos novos asos positivos é um professor português destacado em Liquiçá, a leste de Díli.

07h50 (CET) Telescola regressa à RTP para 850 mil alunos

Mais de 850 mil alunos do ensino básico contam a partir de hoje e durante o terceiro período com aulas de apoio através da televisão, e vão aprender com professores à distância devido à pandemia de covid-19. Entre as 9h00 e as 17h30 (hora de Lisboa), mais de uma centena de professores vão "entrar" pela televisão nas casas dos alunos, que poderão continuar a aprender sem sair do sofá.

07h15 (CET) Portugal tem 64 mil funcionários públicos em teletrabalho

Secretário de Estado da Administração Pública (AP), José Couto, disse à Lusa que há 64 mil funcionários públicos em regime de teletrabalho, no âmbito das medidas de contenção associadas à pandemia de covid-19. As escolas não fazem parte deste número.

Outras notícias surgidas durante a madrugada:

Preço do barril de petróleo norte-americano caiu quase 20% nos mercados asiáticos, atingindo o nível mais baixo em mais de duas décadas. A derrapagem deve-se ao impacto negativo na procura provocada pela pandemia de Covid-19 e levou o preço do barril WTI para os 14,84 dóleares (13,66 euros). O preço do barril de Brent (referência à extração no Mar do Norte negociada em Londres) baixou 1,5% e a unidade valia 27,64 dólares (25,44 euros) às primeiras horas de negociação nos mercados asiáticos.

Brasil somava no domingo à noite (já madrugada de segunda-feira em Lisboa) 2.462 mortes associadas à Covid-19, tendo somado 115 óbitos nas 24 horas anteriores a esta atualização: um aumento de quase 5% face ao dia anterior, revelou o Ministério da Saúde. A taxa de letalidade do novo coronavírus no Brasil é de 6,4%, tendo só na última semana (desde segunda-feira) havido um aumento de mais de 100% nas mortes registadas. Só em São Paulo já morreram mais de mil pessoas no quadro da pandemia e existem 14.267 casos de infeção registados, num total de 38.654 em todo o país.

Estados Unidos registaram no domingo à noite (já madrugada de segunda-feira em Lisboa) mais de 2 mil mortos em 24 horas associados à Covid-19, elevando para 40.679 os óbitos no país associados à pandemia, de acordo com a Universidade Johns Hopkins. O número total de infetados é de cerca de 760 mil, tendo já sido realizados mais de 3,4 milhões de testes nos diferentes estados e territórios norte-americanos.