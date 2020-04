Europa central suaviza medidas de restrição mas máscara continua obrigatória

Ar fresco e liberdade, mas não muita. Na Polónia o uso de máscara continua a ser obrigatório em espaço público mas entraram em vigor esta segunda-feira novas regras, menos restritivas, de combate à epidemia de covid-19.

Parques e florestas voltaram a estar abertos ao público e o número de clientes possível no interior de cada estabelecimento comercial aumentou ligeiramente.

Pouco a pouco, regressa a normalidade, na República Checa as primeiras medidas rumo ao fim do confinamento passaram pela reabertura dos mercados de rua. O uso de máscaras e a obrigatoriedade de respeitar as distâncias de segurança mantém-se, mas para quem se aventurou esta segunda-feira valeu a pena poder ver os produtos, poder escolhê-los e falar com os vendedores.

De acordo com o governo checo, serão levantadas mais medidas de restrição no país se o surto for mantido sob controlo.

Na vizinha Eslováquia, a quarentena para quem entra no país continua a ser obrigatória. Há exceções, como os trabalhadores transfronteiriços ou mulheres grávidas, mas para evitarem o confinamento numa instituição do Estado terão de mostrar uma declaração médica, com menos de 48 horas, que prove que a pessoa realizou um teste ao covid-19 e que o resultado foi negativo.