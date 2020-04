Israel já tem cabine de testes à Covid-19

no comment

Resultados rápidos e fiáveis e uma separação completa entre o pessoal médico e os pacientes. É a promessa feita por uma empresa de saúde israelita, que tem já em funcionamento nas ruas de Telavive uma cabine para realização de testes à Covid-19. Após a recolha de uma amostra de saliva do utilizador, todo o material é esterilizado para garantir a segurança dos próximos utentes. Os resultados são depois enviados através do registo eletrónico de saúde do paciente.