A pandemia de Covid-19 já afetou mais de 2,5 milhões de pessoas em todo mundo e está a deixar um rasto de tragédia humana com 180 mil mortos.

Há, por outro lado, mais de 680 mil pessoas que já conseguiram vencer este novo coronavírus, indica a Universidade Johns Hopkins.

09h15 (CET) Bolsa de Lisboa abre em terreno positivo

A Bolsa de Lisboa abriu a sessão de hoje em terreno positivo, com o principal índice, o PSI20, a subir 0,02%, para os 4.036,83 pontos.

Na terça-feira, a bolsa de Lisboa encerrou em queda com o índice PSI20 a perder 2,27% para 4.035,94 pontos, uma descida inferior às registadas nas principais bolsas europeias.

As principais bolsas europeias encerraram com quedas mais acentuadas, penalizadas pela descida do preço do petróleo nos mercados internacionais. Frankfurt caiu 3,99%, Paris 3,77%, Milão 3,59%, Londres 2,96% e Madrid 2,88%.

09h10 (CET) CGTP sai à rua para celebrar o 1.° de Maio mas com distanciamento

A secretária-geral da intersindical CGTP, Isabel Camarinha, vai fazer a intervenção do 1.º de Maio na alameda Afonso Henriques, em Lisboa, como é habitual, mas sem a participação de milhares de trabalhadores e respeitando o distanciamento de segurança.

“Decidimos que não podemos realizar grandes concentrações, manifestações ou desfiles para assinalar o Dia do Trabalhador, que são sempre grandes jornadas de luta”, disse a sindicalista à agência Lusa, reconhecendo a necessidade de afastamento social para travar a propagação da covid-19, mas considerando que a atual situação laboral exige que as violações sejam denunciadas na rua.

08h20 (CET) Conselho de Estado de Timor-Leste apoia extensão do Estado de Emergência

O Conselho de Estado timorense apoiou hoje a extensão durante 30 dias da declaração do estado de emergência em Timor-Leste, pedida pelo Governo, em resposta à pandemia da Covid-19.

Também os membros do Conselho Superior de Defesa e Segurança (CSDS) deram opinião favorável à extensão da declaração que está em vigor até domingo.

05:10 (CET) Preços do petróleo sobem mais de 18% nos mercados asiáticos

O preço do barril West Texas Intermediate (WTI), de referência nos Estados Unidos, para entrega em junho subiu 18,93% para 13,76 dólares (12,7 euros), depois das pesadas perdas registadas na segunda-feira em Nova Iorque, devido à descida da procura causada pelos efeitos económicos da pandemia da Covid-19.

Em Nova Iorque, o preço do barril WTI para entrega em maio, cuja negociação expirou na terça-feira, tinha caído na segunda-feira abaixo de zero pela primeira vez na história.

O barril WTI para entrega em junho, que vai ser o mês de referência para os contratos a partir de hoje, caiu 43%, para acabar em 11,57 dólares, algo inédito desde a criação deste contrato em 1983. Durante a sessão, contudo, chegou a cotar-se a 6,50 dólares.

04:40 (CET) Missouri processa China devia ao surto de Covid-19

O estado do Missouri, nos EUA, entrou com uma queixa contra a China num tribunal federal americano, acusado o governo de Pequim de ser "responsável pela enorme mortalidade, sofrimento e prejuízos económicos infligidos no mundo, incluindo nos cidadãos do Missouri".

O Procurador-geral do estado norte-americano, Eric Schmitt, alega que o regime chinês mentiu sobre o perigo do vírus e não fez o suficiente para travar a propagação.

Atualização do balanço de vítimas da pandemia às 6h38 (CET) de hoje pela Universidade Johns Hopkins indica 2.564.515 casos de infeção confirmada em todo o mundo, 177.466 mortes associadas a este novo coronavírus e 681.842 pessoas recuperadas da infeção .

Brasil somou mais 160 mortes associadas à Covid-19 em apenas 24 horas e aproxima-se dos 2.800 óbitos no âmbito da pandemia, já com mais de 43.300 casos de infeção confirmados.

Estados Unidos da América são o país mais afetado pela pandemia, com mais de 820 mil infeções registadas, incluindo 45.063 mortes e mais de 700 casos ainda ativos. Mais de 75.500 pessoas já recuperaram da infeção no país.

