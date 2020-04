Entusiasmo como no primeiro dias de aulas na Dinamarca

Alunos entusiasmados como se fosse o primeiro dia de aulas: a Dinamarca voltou a abrir as portas aos alunos do ensino primário. Para muitos, é mesmo o primeiro dia de aula em mais de um mês, depois do país ter anunciado o encerramento generalizadodas escolas, no passado dia 11 de março, para travar a disseminação do coronavírus.

Apenas as escolas primárias reabriram, os restantes alunos continuam a ter aulas on-line. Para limitar os riscos de infeção, as crianças ficam sempre ao lado dos mesmos colegas, em pequenos grupos de três a cinco alunos e passam a maior parte do tempo no exterior. O desinfetante está sempre por perto, para que os alunos não se esqueçam de desinfectar as mãos regularmente.

É tudo muito restrito: manter distância, lavar as mãos a cada duas horas e obedecer a todas estas regras, mas fazemos o possível para fazer avançar a educação. THOMAS RIIS Diretor escola FREDERIKSBERG BARFOD

O país assistiu a uma queda contínua nos internamentos. Mais de 500 pessoas foram hospitalizadas com coronavírus em março, mas, em meados de abril, o número de hospitalizados caiu para 300.

Fico contente porque reagimos rapidamente, então acho que isso nos deu um avanço. Toda a gente está a fazer o melhor possível e esperamos que seja algo duradouro e que o sistema de saúde consiga lidar com o novo coronavírus. THOMAS RIIS Diretor da escola FREDERIKSBERG BARFOD

No entanto, alguns pais opuseram-se à reabertura das escolas devido ao receio em torno da situação sanitária e decidiram manter os filhos em casa.

Não é cedo demais - os hospitais têm boa capacidade... a sociedade deve abrir-se mais - é uma prioridade política abrir os jardins de infância, as escolas ou voltar ao trabalho, mas estou seguro que é preciso maior abertura da parte da sociedade. MUSTAFA LABROUZ Médico