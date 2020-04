Parque nacional Biebrza em chamas

no comment

Em plena crise mundial gerada pela Covid-19, a Polónia tem outra frente de batalha: a do combate às chamas no Parque nacional Biebrza.

Neste momento, contam-se já mais de seis mil hectares de área ardida, o que constitui uma ameaça ao ecossistema local de aves, uma das principais atrações do parque, que atrai visitantes de toda a Europa.

As autoridades no terreno suspeitam de fogo posto num ano em que a Polónia também sofre os efeitos de uma seca. No combate às chamas estão envolvidos vários efetivos e meios aréos.