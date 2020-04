A pandemia de Covid-19 já infetou mais de 2,7 milhões de pessoas em 185 países e, de acordo com a Universdidade Johns Hopkins, está a aproximar-se rapidamente de um balanço de 200 mil mortos associados à Covid-19.

O surto de SARS-CoV-2 terá surgido em dezembro na cidade chinesa de Wuhan e teve o primeiro registo na Europa a 20 em janeiro, em França, o mesmo dia em que agora se admite ter sido também registado pela primeira vez nos Estados Unidos.

A pandemia entrou em África, pelo Egito, a 15 de fevereiro, e dez dias depois chegou à América do Sul, pelo Brasil. A pandemia bloqueou a maior parte do mundo desde meados de março.

15h23 (CET) Organização Mundial da Saúde lança iniciativa "histórica" para acelerar a produção de vacinas e tratamentos

Atores globais de saúde, parceiros do setor privado e chefes de Estado têm vindo a colaborar para acelerar o desenvolvimento, a produção e o acesso global equitativo às novas tecnologias essenciais de saúde COVID-19, incluindo vacinação. A OMS está a emitir em direto a conferência:

14h55 (CET) Vacina experimental "protegeu largamente" macacos, diz laboratório chinês

Uma vacina experimental em macacos "protegeu-os largamente", pela primeira vez, contra o coronavírus, anunciou um laboratório chinês que está na origem da investigação.

A vacina, que utiliza agentes patogénicos inertes do vírus na origem da doença covid-19, foi administrada a oito macacos, que foram contaminados artificialmente três semanas mais tarde, segundo a investigação publicada pelo gigante farmacêutico Sinovac Biotech.

"Os quatro macacos que receberam a vacina em dose elevada não apresentaram qualquer traço detetável do vírus nos pulmões, sete dias após a contaminação", assegurou o laboratório, que publicou os resultados a 19 de abril no ‘site’ bioRxiv.

Outros quatro símios, aos quais a vacina foi administrada em dose menos forte, apresentaram uma elevada carga viral no organismo, mas conseguiram resistir à doença.

Estes resultados devem agora ser objeto de uma nova avaliação pelos especialistas, antes de serem validados pela comunidade científica.

14h43 (CET) Diretora-geral da Saúde diz que Sistema Nacional de Saúde está a dar resposta aos cidadãos

Graça Freitas admitiu durante a conferência de imprensa diária da DGS que o SNS "está a dar resposta aos cidadãos que precisam".

A diretora-geral da DGS reforçou ainda a importância de manter as medidas de combate à pandemia.

"Temos que continuar a conviver dentro dos nossos pequenos núcleos familiares mas com distanciamento social" e "temos de reforçar a higiene pessoal e das superfícies", admitiu Graças Freitas.

14h25 (CET) Portugal regista mais 34 mortes nas últimas 24 horas

Segundo os dados revelados há minutos pela Direção-Geral da Saúde, morreram mais 34 pessoas em Portugal, elevando para 854 o número total de mortes relacionadas com a Covid-19.

O número total de infetados em todo o território português é de 22.797, depois de nesta quinta-feira terem surgido mais 444 novos casos de infeção.

Conferência de imprensa:

Conferência de imprensa COVID-19 Conferência de imprensa COVID-19 | Acompanhe em direto #DGS #Saúde #SNS Publiée par Direção-Geral da Saúde sur Vendredi 24 avril 2020

14h21 (CET) Primeiro-ministro português anuncia proibição de deslocações para 1 de maio

António Costa admitiu há minutos, em São Bento, que as medidas de restrição de saída do concelho de residência vão ser aplicadas no fim-de-semana de 1, 2 e 3 de maio.

O chefe de governo admitiu também que vai haver um aumento de patrulhamento nas ruas e nas principais estações de comboio e de autocarro para que a população cumpra as medidas.

13h45 (CET) República Checa já está a autorizar viagens ao estrangeiro

O governo checo decidiu levantar as restrições impostas para controlar a pandemia e está a permitir que se façam viagens ao estrangeiro.

O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde do país, Adam Vojtech, depois de uma reunião do Conselho de Ministros que aconteceu durante a noite desta quinta-feira. "É possível viajar para o estrangeiro, inclusivamente para férias”, disse.

A República Checa decidiu também aliviar as restrições no que diz respeito à proibição de aglomerados de pessoas. Até agora estavam proibidas reuniões acima de mais de duas pessoas, agora já são permitidos encontros até 10 pessoas.

12h20 (CET) Bélgica sofre agravamento de mais 1.500 infeções

O número de novos casos de covid-19 voltou a subir na Bélgica, com 1.496 novas contaminações nas últimas 24 horas, mais 588 do que na quinta-feira, invertendo a tendência em baixa dos últimos três dias, segundo dados oficiais.

Destes 1.496 novos casos, 863 foram registados em hospitais e 633 em lares e casas de repouso.

De acordo com o boletim epidemiológico de hoje, o número de mortes diário recuou para 190 nas últimas 24 horas, tendo 91 ocorrido em hospitais e 97 em lares, e o total registado desde o início da pandemia é agora de 6.679.

11h49 (CET) Mais de 17 mil testes realizados em lares de idosos de Portugal

Mais de 17.000 testes ao novo coronavírus já foram feitos em lares de idosos em Portugal e as autoridades pretendem atingir os 70 mil em maio, anunciou o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Em comunicado, o ministério explica que o programa de testes de diagnóstico começou com uma parceria com o Instituto de Medicina Molecular (IMM), a Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) e o Algarve Biomedical Center (ABC), da Universidade do Algarve, e conta atualmente com mais de uma dezena de parceiros, entre universidades, politécnicos, unidades de investigação e administrações regionais de saúde.

11h40 (CET) Espanha consegue baixar o ritmo de mortes diárias para menos de 400

O ministério da Saúde de Espanha anunciou hoje uma queda no número de mortes diárias abaixo das quatro centenas, retomando uma tendência de descida após cinco dias seguidos com novos registos abaixo dos 500 óbitos.

O número total de fatalidades no país vizinho de Portugal é agora de 22.524 no âmbito da epidemia. As pessoas recuperadas da Covid-19 em Espanha são agora 92.355.

11h30 (CET) Empresas proibidas de recolher a temperatura dos funcionários

As empresas não podem recolher registos de temperatura dos funcionários e qualquer informação relativa à saúde do trabalhador só pode ser feita pelo médico da medicina no trabalho, alerta a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD).

Numa nota divulgada no seu ‘site’, a CNPD avisa as empresas que preparam o regresso progressivo à laboração, com o aproximar do fim do confinamento imposto pela pandemia de covid-19, que a prevenção da contaminação “não justifica a realização de atos que, nos termos da lei nacional, só as autoridades de saúde ou o próprio trabalhador, num processo de automonitorização, podem praticar”.

10h40 (CET) Pelo menos 20 países da UE/EEE já terão ultrapassado o pico

O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças na Europa (CDC Europe) estime que pelo menos 20 Estados-membros da União Europeia Espaço Económico Europeu (EEE) já ultrapassaram o pico da primeira vaga da epidemia de Covid-19, revelando um declínio no número de novas infeções.

O organismo estima ainda que os países integrantes da UE/EEE se aproximam em conjunto da fasquia de um milhão de infeções por este novo coronavírus, somando atualmente 988.241 casos positivos.

10h33 (CET) Futebolista da Liga francesa em reanimação com suspeita de Covid-19

O francês Junior Sambia, de 23 anos, foi colocado em reanimação nos cuidados intensivos devido aoa gravamento do estado de saúde depois de ter sido hospitalizado no início da semana com sintomas suspeitos de Covid-19.

O futebolista ainda aguarda confirmação dos testes de despistagem da Covid-19, mas a rápida progressão da doença parece antecipar o diagnóstico. A confirmar-se, Sambia, do Montpellier, é o primeiro jogador da "Ligue 1" infetado pelo novo coronavírus depois de, em março, o sul-coreano Hyun-jun Suj, do Troyes, da "Ligue 2", também ter sido diagnosticado com a doença.

10h30 (CET) Alemanha soma já mais de 150 mil contágios pelo novo coronavírus

A Alemanha somou esta sexta-feira mais 2.337 casos de infeção e elevou o número global de diagnósticos positivos para os 150.383.

O balanço de mortes associadas à Covid-19 somou mais 227 e chegou às 5.321 fatalidades, enquanto as pessoas recuperadas subiram mais 3.500 e são agora mais de 106 mil.

Atualizado às 00h desta sexta-feira, 24 de abril de 2020 Instituto Robert Koch Marques, Francisco

10h20 (CET) Filipinas sofre mais 15 mortes e soma 211 novas infeções

O Ministro da Saúde das Filipinas revelou hoje que os casos confirmados de SARS-CoV-2 ultrapassaram os 7.000, tendo o país somado em 24 horas mais 211 infeções e registado mais 15 mortes associadas à pandemia, elevando o total de fatalidades no arquipélago para 477. As pessoas recuperadas da doença nas Filipinas são mais de 760.

O Presidente Rodrigo Duterte prolongou o apertado confinamento na capital Manila até 15 de maio, mas revelou a flexibilização das medidas em seis regiões filipinas.

10h00 (CET) Falhou teste de laboratório americano a medicamento contra a Covid-19

O teste aleatório de um medicamento contra a Covid-19 realizado na China por um laboratório norte-americano falhou. O resultado negativo da experiência foi revelado acidentalmente pela Organização Mundial de Saúde, mas o laboratório Gilead Sciences afirma que os documentos da OMS não descrevem o estudo de forma correta.

09h40 (CET) Rússia sofreu mais 60 mortes associadas à pandemia

O número de infeções na Rússia cresceu em mais de 5.800 no espaço de 24 horas e elevou o balanço global para os 68.622 casos confirmados, anunciou o centro de crise anticoronavírus em Moscovo.

As autoridades acrescentaram também mais 60 óbitos à lista de mortes no âmbito da pandemia, elevando a tragédia para 615 fatalidades desde a chegada do vírus à Rússia. Por outro lado, ainda no espaço de 24 horas, 677 pessoas recuperaram da doença e elevaram o número de "altas" para 5.568.

09h15 (CET) Boris Johnson quase recuperado da Covid-19

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, está "em muito bom estado" e quase recuperado da Covid-19, que o obrigou mesmo a ser internado nos cuidados intensivos, onde foi assistido por um enfermeiro português.

"Falei com ele e está em muito bom estado de saúde e em franca melhoria", afirmou há pouco o ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, à Sky News.

08h40 (CET) Timor-Leste tem mais um caso de infeção e prevê recessão acima dos 5%

As autoridades de saúde de Timor-Leste anunciaram hoje um novo caso da covid-19, o que eleva para 24 o número total de infetados no país desde o início do surto, incluindo dois já recuperados. O novo caso positivo é de um profissional de saúde, sem sintomas, que se encontra já em isolamento na Clínica de Vera Cruz.

Estão atualmente em quarentena um total de 409 pessoas, a maior parte em Díli, entre os quais 23 profissionais de saúde.

A economia timorense poderá recuar entre 5 e 15% do Produto Interno Bruto (PIB) este ano devido ao impacto da pandemia da covid-19, dependendo da duração do estado de emergência, segundo as previsões do Governo.

08h05 (CET) África do Sul analisa eventual flexibilização do confinamento

O Presidente da África do Sul anunciou a fleixibilização de algumas medidas de contenção da pandemia no início de maio devido a questões económicas.

Alguns estabelecimentos comerciais vão ser autorizados a reabrir portas a 01 de maio e um terço dos respetivos funcionários poderão voltar ao ativo, mas a maior parte das pessoas devem permanecer em casa, os ajuntamentos vão continuar proibidos e as fronteiras encerradas, avisou Cyril Ramaphosa.

De acordo com a CDC Africa, a África do Sul é país africano com mais casos de infeção, quase quatro mil, e soma 75 mortes e mais de mil pessoas recuperadas da Covid-19.

Situação na África do sul na manhã de sexta-feira, 24 de abril de 2020 Africa CDC Marques, Francisco

08h00 (CET) Estação de esqui austríaca promete repensar as festas turísticas

A estação de esqui de Ischgl, onde se desenvolveu o maior foco de infeção na Áustria, pretende acabar com o chamado "turismo de festa" e vai repensar as regras dos famosos eventos "aprés ski" (francês para "depois do esqui"), onde os turistas se juntam em grandes grupos, após o dia a deslizar nas encostas, para confraternizarem em bares junto às pistas.

Outras notícias das primeiras horas do dia:

Movimento ambientalista "Sexta-feiras pelo Futuro", promovido pela sueva Greta Thunberg, volta manifestar-se hoje, em mais uma Greve Climática Mundial . Devido às medidas de contenção da pandemia, os protestos de rua transformam-se iniciativas digitais como a projeção de sombras e imagens nas fachadas de edifícios, que serão depois partilhadas pelo mundo através das redes sociais.

Ronda de negociações por videoconferência iniciada segunda-feira entre a União Europeia e o Reino Unido, no âmbito do Brexit , termina hoje. "Temos de avançar em todas as áreas. O objetivo é termos progressos palpáveis até junho", escreveu o francês Michel Barnier, numa publicação na rede social Twitter, em que aproveitou ainda para agradecer às equipas das duas partes a "disponibilidade e flexibilidade, dadas as circunstâncias". As partes voltarão a reunir-se nas semanas de 11 de maio e de 01 de junho. O período de transição do Brexit termina a 31 de dezembro.

A China soma o nono dia consecutivo sem anunciar qualquer morte associada à Covid-19. Na atualização desta sexta-feira de manhã, a Comissão de Saúde chinesa limitou-se a somar mais seis casos de infeção pelo SARS-CoV-2, dois deles importados. O número de infetados ativos no país fixou-se em 915, entre os quais 57 em estado grave. Desde o início da epidemia, a China registou, no total, 82.804 infetados e 4.632 mortos. Até ao momento, 77.257 pessoas tiveram alta

Os Estados Unidos seguem destacados como o país com mais casos de infeção e mais fatalidades no âmbito da pandemia. A última atualização dá conta de quase 50 mil mortos no país, das quais mais de 16 mil só em Nova Iorque. Com mais de 860 mil casos registados, os EUA têm já 80 mil pessoas recuperadas da doença, mas estão a gerir ainda 740 mil casos ativos da infeção.