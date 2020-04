Mortes diárias por coronavírus aumentam no Reino Unido

Itália

As autoridades italianas estão a utilizar canhões de neve para desinfetar cidades inteiras na região dos Alpes italianos, antes do levantamento das medidas restritivas.

Segundo os últimos números, Itália registou 420 novas mortes - o número mais baixo desde 17 de março.

Quase 26 mil (25.969) pessoas já morreram no país e foram detetadas mais de 3 mil infecções (3.021) .

França

França ultrapassou a barreira das 22 mil vítimas mortais por Covid-19 desde o início da pandemia e conta 122 mil casos positivos.

O país registou 389 mortes nos lares de idosos e hospitais nas últimas 24 horas, segundo os últimos números divulgados em conferência de imprensa pelo diretor-geral da Saúde, Jérôme Salomon.

Quase 29 mil pessoas (28.658 pessoas) continuam hospitalizadas devido ao novo coronavírus e 4.870 continuam nos cuidados intensivos.

Em confinamento há várias semanas, França continua com as medidas restritivas para conter a epidemia pelo menos até ao 11 de maio. Segundo o último balanço, o número de internamentos e casos nos cuidados intensivos continua a diminuir.

Reino Unido

As mortes diárias por coronavírus assistiram a um aumento no Reino Unido. Mais 684 pessoas morreram de COVID-19 nos hospitais elevando o número de mortes no país para 19.506 - números avançados pelo Ministério da Saúde do país.

As autoridades de saúde do país pretende aumentar o número de testes diários para 100 mil no final do mês.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) lançou uma coligação entre países e instituições para garantir vacinas e tratamentos acessíveis em todo o mundo o mais rapidamente possível.

A pandemia já fez quase 200 mil vítimas mortais em todo o mundo (186.462) e infetou quase 2,7 milhões de pessoas a nível global.