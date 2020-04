Primeiro dia do Ramadão marcado pelo confinamento

O mundo muçulmano deu esta sexta-feira as boas vindas ao Ramadão mas apesar do ambiente de festa na cidade egípcia de Alexandria, o início do mês sagrado foi marcado pelo confinamento que impediu as habituais orações comunitárias por esse mundo fora.

Na Libéria as mesquitas estão necessariamente vazias mas nem por isso os líderes religiosos deixam de cumprir os rituais a preceito.

Na cidade síria de Idlib várias pessoas saíram para as ruas no primeiro dia de jejum mas a pandemia de covid-19 não foi esquecida. As máscaras de proteção não foram esquecidas.

Apesar da ameaça da covid-19, há tradições que ainda persistem. Uma delas na cidade bósnia de Sarajevo, onde um tiro de canhão acompanha o pôr-do-sol para informar os cidadãos que chegou o momento de quebrar o jejum diário.