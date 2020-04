Covid-19 ataca em força na América Latina

O Brasil ultrapassou a barreira dos quatro mil mortos associados à covid-19, apresentando ainda mais de 59 mil casos confirmados da doença. Números que os especialistas temem estar longe da realidade devido ao baixo número de testes efetuado no país.

Em algumas cidades, o colapso do sistema de saúde previsto pelo ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, já está a acontecer. É o caso de Manaus, de onde chegam relatos de doentes que não conseguem ter acesso aos cuidados médicos necessários.

No Equador a situação é igualmente preocupante e os números oficiais, 576 óbitos e cerca de 22 mil casos confirmados, estão longe de traduzir a realidade. As autoridades tiveram já de recorrer a valas comuns para enterrar todas as vítimas da pandemia, nos hospitais o número de corpos também se tem vindo a acumular bem para lá do admissível.

De acordo com um enfermeiro num hospital de Guayaquil, que preferiu manter o anonimato, devido à incapacidade das morgues na cidade mais afetada do país o pessoal hospitalar foi obrigado a envolver os corpos numa mortalha e acumulá-los nas casas de banho do edifício.

Já Cuba tem sido relativamente poupada pelo surto e vários países se têm socorrido do seu sistema médico de excelência. Este domingo partem para a África do Sul mais de duas centenas de pessoas para ajudar no combate à epidemia, já são mais de 1 200 profissionais de saúde cubanos em 23 países diferentes.