Las Vegas vazia e as roletas dos casinos deixaram de funcionar

As ruas de las Vegas estão praticamente desertas. Os casinos estão fechados, as máquinas dos casinos estão desligadas e as roletas deixaram de funcionar.

Os grandes letreiros de néon que costumavam fazer publicidade a discotecas e a grandes espetáculos deram lugar a avisos sombrios de segurança, para que a população se mantenha segura em tempos de coronavírus.