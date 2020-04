Mortes diárias baixam novamente em Espanha

Quarenta e dois dias depois, as crianças puderam voltar a sair à rua em Espanha. Entrou este domingo em vigor a lei que suaviza as medidas de confinamento e se as brincadeiras dos miúdos permitem tem esperança no futuro, o último balanço do ministério da saúde também, com uma quebra considerável no número de mortes diárias.

Feitas as contas, houve 288 mortes associadas à covid-19 nas últimas 24 horas, o total ultrapassa agora a fasquia dos 23 mil óbitos.

Novos casos foram 1 729 para um total de mais de 207 mil, um número que já foi mais alto mas que foi revisto depois das autoridades decidirem contar apenas as infeções detetadas através do teste de biologia molecular, considerado mais fiável.

O número de recuperados caiu relativamente ao boletim anterior mas ficou acima dos três mil pelo quinto dia consecutivo.