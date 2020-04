Portugal com 928 mortos e 24.027 infetados

Portugal regista hoje 928 mortos associados à covid-19, mais 25 do que no domingo, e 24.027 infetados (mais 163), indica o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Comparando com os dados de domingo, em que se registavam 903 mortos, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 2,8%.

Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus (24.027), os dados da DGS revelam que há mais 163 casos do que no domingo, representando uma subida de 0,7%.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (536), seguida da região Centro (191), de Lisboa e Vale do Tejo (179), do Algarve (12), dos Açores (9) e do Alentejo que regista um caso, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de domingo.

Das mortes registadas, 628 tinham mais de 80 anos, 184 tinham entre os 70 e os 79 anos, 80 entre os 60 e 69 anos, 26 entre 50 e 59, e dez entre os 40 e os 49.

Do total das pessoas infetadas, a grande maioria está a recuperar em casa, totalizando 20.747 (mais 120).

Os dados indicam que 995 estão internados, menos 10 do que no domingo (-1%), e 176 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, menos seis, o que representa uma diminuição de 3,3%.

Os dados da DGS precisam que o concelho de Lisboa é o que regista o maior número de casos de infeção pelo coronavírus (1.413), seguido por Vila Nova de Gaia (1.263), Porto (1.211), Braga (1.019), Matosinhos (1.017), Gondomar (966), Maia (826), Valongo (700), Ovar (564), Sintra (562), Guimarães (507) e Coimbra, com 401 casos.

Desde o dia 01 de janeiro, registaram-se 237.571 casos suspeitos, dos quais 5.091 aguardam resultado dos testes.

Há 208.453 casos em que o resultado dos testes foi negativo, refere a DGS, adiantando que o número de doentes recuperados aumentou para 1.357 (eram 1.329).

A região Norte continua a registar o maior número de infeções, totalizando 14.496, seguida pela região de Lisboa e Vale do Tejo, com 5.556, da região Centro, com 3.252, do Algarve (328) e do Alentejo (189).

Os Açores registam 120 casos de covid-19 e a Madeira 86.

A DGS regista também 30.703 contactos em vigilância pelas autoridades de Saúde.

Do total de infetados, 14.222 são mulheres e 9.805 homens.

A faixa etária mais afetada pela doença é a dos 50 aos 59 anos (4.069), seguida da faixa dos 40 aos 49 anos (4.036) e das pessoas com mais de 80 anos (3.748 casos).

Há ainda 3.352 doentes com idades entre 30 e 39 anos, 2.842 entre os 60 e 69 anos, 2.737 entre os 20 e os 29 anos e 2.140 com idades entre 70 e 79 anos.

A DGS regista ainda 385 casos de crianças até aos nove anos e 718 de jovens com idades entre os 10 e os 19 anos.

Segundo o relatório da Direção-Geral da Saúde, 171 casos resultam da importação do vírus de Espanha, 137 de França, 88 do Reino Unido. Há ainda centenas de casos importados de dezenas de outros países.

De acordo com o boletim, 50% dos doentes positivos ao novo coronavírus apresentam como sintomas tosse, 36% febre, 26% dores musculares, 23% cefaleia, 19% fraqueza generalizada e 15% dificuldade respiratória. Esta informação refere-se a 83% dos casos confirmados.

A pandemia de covid-19 já infetou em todo o mundo quase três milhões de pessoas e provocou mais de 206 mil mortos.

Perto de 810 mil doentes foram considerados curados pelas autoridades de saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, na cidade chinesa de Wuhan.