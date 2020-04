"Reignição" da produção automóvel na Europa

É a reignição da importante indústria automóvel na Europa. O maior construtor do mundo, o grupo Volkswagen, deu o tiro de partida na produção na principal fábrica da Volkswagen em Wolfsburgo, a que se seguem a outras no continente e no mundo.

"Estamos preocupados com o facto de os automóveis não estarem mais à frente do pensamento dos nossos potenciais clientes, por isso ficaríamos satisfeitos se os políticos lidassem com este problema e oferecessem incentivos ao consumo. Penso que isso é muito importante nesta época", declarou o Presidente do Conselho de Administração da Volkswagem, Herbert Diess.

Também do Grupo Volkswagen, a Skoda reiniciou a produção na República Checa. Mas há procedimentos. Os trabalhadores recebem equipamento de proteção e a temperatura corporal é medida.

E numa das regiões mais atingidas pelo coronavírus no mundo, o norte de Itália, a unidade Fiat Chrysler em Turim, foi reaberta mas apenas com um turno - o das 8 da manhã às 4 da tarde e com várias medidas de proteção em vigor. Trabalham na linha de montagem do Fiat 500.