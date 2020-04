Estância de esqui de Ischgl foi foco da Pandemia

Estância de esqui de Ischgl, nos alpes austríacos, é considerada uma das origens da disseminação do novo corovírus. Em entrevista, o proprietário do bar da estância, Bernhard Zangerl, lamentou não ter encerrado o estabelecimento antes. Diz que a situação podia ter sido gerida de outra forma e admite erros, principalmente no que toca à falta de comunicação.

Erros, provavelmente no fluxo de informação. Começando com os testes na Islândia e terminando em Ischgl. As autoridades regionais de saúde pública e o ministério público vão agora trabalhar em conjunto para chegar a uma conclusão sobre o que podia ter sido feito de melhor. Bernhard Zangerl Proprietário bar "Kitzloch"

Provavelmente, pessoas de toda a Europa contraíram o vírus no bar "Kitzloch",mas Zangerl não receia consequências legais: "Não temos medo de ações judiciais, porque sempre fizemos o que as autoridades nos mandavam fazer. Não encobrimos os casos nem adiamos a temporada. Confiámos apenas nas instruções que recebemos que foram implementadas a 100% e de forma consciente".

O estado do Tirol é acusado de ter encerrado as atividades relacionadas com o esqui e as festas tarde demais. O bar "Kitzloch" foi encerrado depois do primeiro caso positivo de coronavírus. Em Ischgl, as primeiras infecções surgiram a 5 de março. A vila só foi colocada em quarentena no dia 13 de março.