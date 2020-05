Tamanho do texto

A pandemia já infetou 3,2 milhões de pessoas em pelo menos 185 países e, de acordo com a Universidade Johns Hopkins, já terá contribuído para mais de 234 mil mortos, havendo mais de um milhão de pessoas recuperadas da doença provocada por este novo coronavírus.

O surto terá surgido em dezembro na cidade chinesa de Wuhan e teve o primeiro registo na Europa a 20 em janeiro, em França, o mesmo dia em que se admite ter sido também registado pela primeira vez nos Estados Unidos.

A pandemia entrou em África, pelo Egito, a 15 de fevereiro, e dez dias depois chegou à América do Sul, pelo Brasil. A pandemia bloqueou a maior parte do mundo desde meados de março.

17h20 (CET) Guiné-Bissau com 257 casos positivos e uma vítima mortal

O número de pessoas infetadas com o novo coronavírus na Guiné-Bissau é agora de 257, segundo o Centro de Operações de Emergência de Saúde do país.

"O Laboratório Nacional de Saúde analisou 94 amostras. Das 94 amostras, 52 deram positivo, 30 deram negativo e 12 foram inconclusivas", afirmou o porta-voz do Centro de Operações de Emergência de Saúde, Tumane Baldé.

O número de infeções na Guiné-Bissau duplicaram depois de ter sido detetada a Covid-19 num funcionário do Ministério da Administração Interna, que acabou por morrer.

Na terça-feira, o ministro da Saúde do país anunciou que o primeiro-ministro guineense tinha testado positivo para a covid-19, assim como vários membros do Governo.

16h56 (CET) Presidente dos EUA elogia comportamento de Portugal

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, falou hoje ao telefone com o Presidente norte-americano, Donald Trump, que elogiou o desempenho de Portugal e ofereceu toda a ajuda no combate à pandemia de covid-19.

Esta informação consta de uma nota publicada no portal da Presidência da República na Internet, segundo a qual "o presidente Donald Trump ligou ao início da tarde ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, tendo sido abordados, em tom muito cordial, diversos assuntos de interesse bilateral, em particular de natureza económica e da situação internacional".

De acordo com a mesma nota, "os dois presidentes partilharam a evolução da pandemia covid-19 e a forma como tem sido afrontada a doença e a sua propagação em cada um dos dois países" e, a este respeito, "o Presidente americano elogiou o desempenho português neste surto pandémico e ofereceu toda a ajuda que fosse considerada útil e necessária, o que o Presidente português agradeceu".

15h50 (CET) GP de Fórmula 1 da Hungria vai acontecer, mas à porta fechada

Previsto para decorrer a 2 de agosto, em Hungaroring, o Grande Prémio de Fórmula 1 da Hungria, será realizado à porta fechada devido à pandemia do novo coronavírus, anunciaram hoje os organizadores.

Em causa está o cumprimento da medida do governo húngaro que impede a realização de eventos com mais de 500 pessoas antes de 15 de agosto.

A Fórmula 1 planeia começar a temporada no primeiro fim de semana de julho, com o Grande Prémio da Áustria, seguido do GP da Inglaterra (17 a 19 de julho), ambos sem a presença de público, mas o calendário atualizado ainda não foi revelado.

15h20 (CET) Professores da telescola angolana deixam elogios ao governo

Professores angolanos que, há um mês, ministram aulas à distância, devido à covid-19, enaltecem a iniciativa do Governo, afirmando que apesar das dificuldades, a experiência é “única e satisfatória”, exortando os pais a orientarem os alunos.

Ler artigo aqui

14h50 (CET) Ryanair poderá despedir até 3 mil trabalhadores até 2022

A companhia aérea irlandesa anunciou que poderá eliminar até três mil empregos de pilotos e pessoal de cabine dentro dos próximos dois anos devido à quebra na procura provocada pela pandemia da Covid-19.

Durante esse período, este plano de reestruturação também pode forçar a empresa a realizar despedimentos temporários, reduzir salários em cerca de 20% e fechar “várias bases na Europa”, revelou a empresa em comunicado.

A companhia informou ainda que “mais de 99%” da sua frota vai permanecer em terra até “pelo menos” ao mês de julho, estimando que o tráfego de passageiro não voltará aos níveis de 2019 “até ao verão de 2022, no mínimo”.

14h30 (CET) Bélgica com mais 130 mortes, mais de 7 mil no total

A Bélgica registou, nas últimas 24 horas mais 130 mortes relacionadas com a Covid-19, totalizando assim 7.703 óbitos de pessoas infetadas desde o início da pandemia no país.

Nas últimas 24 horas, foram também registados 513 novos casos de covid-19, menos 147 do que na quinta-feira, segundo dados oficiais hoje divulgados.

De acordo com o boletim epidemiológico de hoje, no último dia foram registados 513 novos casos positivos de contaminação com o novo coronavírus (face aos 660 de quinta-feira), para um total de 49.032. Nas últimas 24 horas foram hospitalizadas 152 pessoas (178 na quinta-feira), num total de 15.391, e 316 tiveram alta (293 na véspera), o que perfaz 11.892 desde 15 de março.

Segundo o boletim, a semana que começou em 6 de abril foi a que registou a maior taxa bruta de mortalidade: 37,2 por mil habitantes. Bélgica é atualmente o país com mais mortes relacionadas com o novo coronavírus por cada milhão de habitante.

13h50 (CET) Portugal ultrapassa barreira das mil vítimas mortais

Segundo os dados revelados há minutos pela Direção-Geral da Saúde, morreram mais 18 pessoas em Portugal, desde esta quinta-feira, elevando para 1007 o número total de mortes relacionadas com a Covid-19.

O número total de infetados em todo o território português é de 25.351, depois de nesta quinta-feira terem surgido mais 306 novos casos de infeção.

O número de pessoas recuperadas desde o início da pandemia é de 1647, mais 128 do que ontem. Continuam nos cuidados intensivos 154 pessoas, mais 18 do que as registadas nesta quinta-feira.

Conferência de imprensa desta sexta-feira: