Kim Jong-un volta a aparecer em público

A Coreia do Norte colocou um ponto final à especulação em torno do estado de saúde de Kim Jong-un ao partilhar várias fotografias do seu líder supremo na inauguração de uma fábrica de fertilizantes através da agência de notícias do país.

Donald Trump, velho inimigo de estimação do norte-coreano, preferiu não comentar as imagens mas assegurou ter qualquer coisa a dizer quando chegasse o momento.

A especulação nasceu depois de Kim Jong-un ter faltado às comemorações do aniversário do avô, o fundador da Coreia do Norte, naquele que é o acontecimento mais importante no calendário político do país.

A comunicação social da Coreia do Sul disse então que o seu estado de saúde se tinha deteriorado bastante desde o verão passado e que o líder do norte se tinha submetido a uma cirurgia cardiovascular.