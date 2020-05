Reino Unido aposta nos testes, França admite encerrar praias

Contra o vírus, testar, testar. O Reino Unido segue agora à risca os conselhos da Organização Mundial da Saúde e em Belfast já é possível realizar um teste para a covid-19 sem sair do carro. Os resultados são disponibilizados em 48 horas.

Em França, o estado de emergência sanitária foi prolongado até 24 de julho e o governo propôs quarentena obrigatória para todos os que entrarem no país. O ministro da Saúde admitiu ainda a possibilidade de encerrar praias no verão e colocou em causa as férias dos franceses, acrescentando que ele, não tinha intenção de as fazer.

Em Itália, o número de pessoas internadas com a covid-19 tem vindo a descer de forma consistente. O país inicia esta segunda-feira a segunda fase do processo de desconfinamento, com o regresso ao trabalho nos setores da indústria e da construção e a reabertura de parques e jardins públicos.

Na Áustria, as restrições à circulação foram levantadas na sexta-feira e o resultado está à vista. Este sábado milhares de pessoas a aproveitar para fazer compras e regressar aos tratamentos de beleza há muito negligenciados.

Por fim, a Islândia começa esta segunda-feira o processo de desconfinamento. As autoridades temem que a inevitável crise que se avizinha no turismo, que representa quase um terço do Produto Interno Bruto, deixe o país pior que na crise económica de 2008, em que o sistema bancário colapsou.