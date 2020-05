Tempo frio preocupa Angola

Angola registou nos últimos dias os primeiros casos de transmissão local do novo Coronavírus. Mantém-se o estado de emergência com aligeiramento de algumas restrições desde que criadas as condições para observância do distanciamento social obrigatório. Até à data país registou 35 casos confirmados de covid-19, 2 óbitos e 11 pacientes recuperados.

Dois cidadãos que chegaram ao país nos últimos voos disponibilizaram dados pessoais falsos à comissão intersetorial da covid-19. Tendo sido localizados e testados positivos para a covid-19, constatou-se que infetaram vários contatos diretos e indiretos, o que segundo a ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, agravou a situação epidemiológica de Angola, até então sob controlo.

A população diz que o aumento do custo de vida tem-se revelado insustentável, mas apesar dos constrangimentos causados, também dizem concordar com as medidas tomadas para conter a propagação da pandemia

Jeremias Agostinho mestre em saúde pública é de opinião que a chegada do tempo mais frio, e o aumento das doenças respiratórias agudas que se registam nesta época, existem grandes probabilidades do número de casos aumentarem nos próximos dias.