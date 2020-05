Paraisópolis forma socorristas de emergência para combater covid-19

Paraisópolis é a segunda maior favela de São Paulo, cidade que tem sido uma das mais atingidas pela epidemia de covid-19 no Brasil, com perto de 40 mil casos confirmados. Para fazer face ao surto, os habitantes da favela uniram-se e com a ajuda da União dos Moradores e do Comércio de Paraisópolis, do G10 das Favelas, do Grupo Bombeiro Caetano e da Associação Bombeiro Mirim Juvenil Voluntário, Paraisópolis conta agora com 240 socorristas de emergência. A formação teve lugar num campo de futebol, respeitando as regras de distanciamento social, e deixou o bairro mais bem preparado para agir no combate à covid-19.