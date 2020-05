Sanxenxo apresenta praia para respeitar o distanciamento social

A cidade de Sanxenxo, na Galiza, apresentou uma proposta para garantir que o distanciamento social é respeitado nas praias do município enquanto durarem as medidas de restrição no combate à covid-19. A praia de Silgar foi usada como exemplo, tendo sido dividida em cinco setores com 780 espaços de nove metros quadrados devidamente delimitados com postes e cordas e um espaço de 1,5 metros entre cada um. Caso Espanha continue a dar uma resposta positiva na luta contra a covid-19, as praias podem reabrir a 20 de junho.