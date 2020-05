África mantém epidemia abaixo dos registos europeu e sul-americano

África anunciou esta sexta-feira o registo de mais 62 mortes com Covid-19 e também de mais 2.300 infeções por Covid-19 registados no espaço de 24 horas.

No global, de acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças em África, o continente soma 2.074 mortes e 54.027 casos de doença no âmbito da pandemia, desde a alegada entrada do vírus na região no final de fevereiro.

Estes números estão ainda longe da dramática estimativa da Organização Mundial de Saúde, revelada quinta-feira, e que prevê, só para o primeiro ano da presença deste novo coronavírus no continente e se as medidas de contenção falharem, a ocorrência de até 190 mil mortos.

Comparando com o fluxo de novos casos de países europeus e da América do Sul, ressalta o ritmo muito mais acelerado com que o SARS-Cov-2 está a alastrar e a matar, por exemplo, na Rússia (10.699 novas infeções/ 98 mortes em 24 horas) ou no Brasil (9.888/ 610), os mais afetados em ambos os continentes.

O número de pessoas recuperadas em África é de 18.636 e, neste particular, os dois exemplos citados atrás apresentam um melhor registo: a Rússia já passou 26.698 "altas" e o Brasil 55.350.

O norte de África mantém-se como a região do continente mais afetada pela doença, com 1.195 mortos e 19.808 casos registados.

Na África Ocidental, há 343 mortos e 15.213 infeções.

A África Austral contabiliza 177 mortos, em 8.765 casos de covid-19.

A pandemia afeta 53 dos 55 países e territórios de África, com cinco países – África do Sul, Argélia, Egito, Marrocos e Nigéria - a concentrarem cerca de metade das infeções pelo novo coronavírus e mais de dois terços das mortes associadas à doença.

O Egito regista 482 mortos e 7.981 infetados, Marrocos totaliza 183 vítimas mortais e 5.548 casos, a África do Sul conta 161 mortos e 8.232 doentes infetados, enquanto na Nigéria há 107 mortos e 3.526 infetados.

O maior número de vítimas mortais regista-se na Argélia (483), em 5.182 doentes infetados.

Apenas o Lesoto e a República Saarauí continuam sem notificar casos de covid-19.

Angola prolonga estado de emergência

Na comunidade de Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), a Guiné Bissau é o mais afetado, com meio milhar de infeções e dois mortos.

Angola soma também duas fatalidades associadas à pandemia, mas tem apenas 36 casos de infeção registados, incluindo 11 pessoas já recuperadas.

Ainda assim, o Conselho da República angolana decidiu na quinta-freira prolongar o estado de emergência por mais duas semanas, até 24 de maio.

Os mais de duzentos médicos cubanos enviados para ajudar Angola a combater a epidemia foram, entretanto, testados e estão aptos para começar a trabalhar.

São Tomé e Príncipe tem 208 casos e cinco mortos e Cabo Verde regista 218 infeções e dois mortos.

Moçambique conta com 81 doentes infetados e a Guiné Equatorial tem 439 casos positivos de infeção e quatro mortos.