Covid-19 abranda em Portugal

A batalha contra a covid-19 está longe de estar ganha mas os últimos números do surto em Portugal permitem um certo otimismo. De acordo com a última atualização do boletim da Direção-Geral da Saúde, o número de novos casos da doença voltou a ficar abaixo das duas centenas (175) este domingo e houve nove óbitos a lamentar.

Pouco a pouco, o país prepara-se para o regresso à normalidade. O desconfinamento traz com eles novos hábitos e para isso foi necessário adaptar-se primeiro aos novos tempos. O mercado de Benfica, em Lisboa, é exemplo disso mesmo.

De acordo com Ricardo Marques, presidente da Junta de Freguesia de Benfica, "foi delimitada uma separação entre os operadores e os clientes" e criado um "sistema de entrada faseado" que permite a desinfeção de todos os clientes que entram no mercado e que, como resultado, o número de clientes tem vindo a subir de semana para semana.

Em Fátima, os preparativos são outros. Se normalmente as celebrações do 13 de maio atraem milhares de peregrinos, este ano as autoridades esforçam-se para que não venha ninguém. As cerimónias estão reservadas a um número restrito de convidados, todos os restantes têm proibida a entrada.