Mundo animal aproveita sossego para explorar novos territórios

A tranquilidade proporcionada pelo período de confinamento tem sido aproveitada pelo mundo animal para expandir os horizontes e explorar novos territórios.

As patrulhas que monitorizam a biodiversidade admitem que os encontros são mais frequentes desde que a espécie humana foi condenada a ficar em casa, no entanto não deixam de mostrar algum receio pelo impacto do fim do confinamento entre a bicharada.

Arnaud Chartrain, do Instituto Francês da Biodiversidade, admite que a vigilância terá de ser reforçada para assistir os animais que vão ser surpreendidos nas estradas atualmente desertas e que vão voltar a ter uma circulação intensa.

No Reino Unido, o sossego é aproveitado pelos ouriços, que viram a sua população no país cair um terço desde o início do século. A atividade humana é apontada como a principal responsável.

Grace Johnson, da Hedgehog Street, refere que por norma, os ouriços evitam pessoas pelo que com as ruas desertas são mais aventureiros e vão chegar a sítios onde normalmente não seriam capazes de ir para procurar comida e companhia.

Apesar do aumento de encontros imprevistos, os especialistas sublinham que ainda é cedo para poder dizer que o confinamento teve um impacto positivo entre a população animal.