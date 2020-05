França volta a sair à rua

Esta segunda-feira a França voltou a sair à rua depois de quase dois meses de confinamento. O regresso aconteceu a meio-gás e com medidas de prevenção no combate à covid-19 omnipresentes, a "nova normalidade" para o governo francês. Apesar da ameaça, para a população do país a quebra na rotina foi bem-vinda.

O primeiro passo no caminho do desconfinamento está dado. As autoridades francesas admitem voltar atrás, caso seja necessário, mas sublinham que chegou o momento de seguir em frente, mesmo que haja necessidade de seguir com cautela.

De acordo com o deputado, Bruno Bonnell, não podiam ter o país fechado mais tempo e precisavam de tomar decisões para relançar a economia, mesmo sabendo que iam correr riscos. O parlamentar francês acrescenta que "as pessoas têm de ser responsáveis pela sua saúde e pela saúde dos outros" e que "precisamos de começar do zero, por isso é que se diz que estamos numa nova era. As pessoas têm de aprender a viver juntar de uma forma diferente.".