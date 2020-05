Os segredos da cidade "mais verde" do mundo

Viena já tinha o título de melhor cidade para se viver e agora recebe o carimbo de "Cidade Mais Verde do Mundo". Na capital da Áustria, a notícia foi recebida com agrado, mas sem grande supresa. Quem passeia pelas margens do Danúbio, não é o azul do rio que sublinha, mas precisamente o verde que envolve o curso de água por todos os lados.

O ranking das cidades mais verdes foi definido pela empresa Resonance. A consultora norte-americana partiu da lista de cidades com mais críticas no Trip Advisor e foi à procura dos indicadores de desempenho ambiental.

Lisboa aparece em sétimo lugar - com os programas de reciclagem e compostagem a ganharem destaque. A enorme cidade de São Paulo, no Brasil, ocupa um surpreendente quinto lugar, justificado com a grande utilização de energias renováveis.

A vice-presidente da câmara de Viena acredita que a distinção tem a ver com o facto de mais de 50 por cento da cidade estar ocupada por uma mancha verde. Birgit Hebein diz que a capital está constantemente a adaptar-se e fala da criação de novas ciclovias e caminhos pedestres para acolher os comportamentos dos habitantes, alterados pela Covid-19.

Apesar do novo esquema de mobilidade, Azra Korjenic, especialista em desenvolvimento urbano sustentável, pede estratégias a mais longo prazo. Em tempos de pandemia, diz, é natural que as pessoas circulem menos pela cidade e é preciso ter uma estratégia verde de próximidade, com parques em todos os bairros.

Cidades Mais Verdes de acordo com a Resonance