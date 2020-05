Brasil perde mais um ministro da Saúde em plena pandemia

Em menos de um mês no cargo e com um país mergulhado numa crescente tragédia ligada à Covid-19, Nelson Teich abandonou o cargo de ministro da Saúde do Brasil,

Órgãos de comunicação social do país avançam que o secretário executivo do ministério, o general Eduardo Pazuello deverá assumir o cargo interinamente.

O princípio do fim de Teich no governo começou quando em conferência de imprensa foi informado por jornalistas da ordem do presidente Jair Bolsonaro para integrar cabeleireiros e ginásios desportivos entre as atividades essenciais e com autorização para funcionar durante o isolamento social.

O agora ex-ministro da Saúde também divergia de Jair Bolsonaro sobre um política pública do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina em pacientes com covid-19.

No Brasil há o registo de 202.000 casos do novo coronavirus e 14.000 mortes.