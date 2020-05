Félicien Kabuga envolvido no genocídio no Ruanda detido em Paris

Era um dos fugitivos mais procurados do mundo. Félicien Kabuga, alegado financiador do genocídio da comunidade Tutsi no Ruanda, foi detido este sábado, em França. Com uma identidade falsa, o homem de 84 anos morava no departamento de Hauts-de-Seine, perto de Paris.

O casal franco-ruandês Alain e Dafroza Gauthier que, nos últimos 20 anos, tem procurado participantes do genocídio escondidos em solo francês ficou surpreendido com esta detenção.

Mesmo que não estejamos diretamente envolvidos na busca de Kabuga, é uma notícia extraordinária para nós. Não sei o que vai acontecer depois a nível judicial, mas o fato deste financiador do genocídio ter sido preso pode ter consequências e afetar outras personalidades ruandesas importantes que estão em França. Alain Gauthier Presidente associação Coletivo de Partes Civis para Ruanda

Acredita ainda que podem existir aproximadamente 100 pessoas em território francês que também fizeram parte do planeamento do genocídio tutsi e tem apresentado dezenas de queixas perante os tribunais franceses. "Mesmo sem a presença de Kabuga em solo francês, já se dizia que França era uma terra de acolhimento para os que participaram no genocídio no Ruanda. Fizemos cerca de 30 queixas, mas poderíamos fazer muitas mais se tivéssemos tempo e meios para investigar. É surpreendente encontrar Kabuga em território francês", acrescentou Alain Gauthier.

Félicien Kabuga é acusado pela justiça internacional de ter usado a sua fortuna para financiar os massacres. Em 1994, o genocídio matou entre 800 e 1 milhão de pessoas da minoria tutsi.