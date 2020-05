Libertado bispo ortodoxo sérvio que desafiou confinamento

As autoridades do Montenegro decidiram libertar um bispo ortodoxo sérvio e oito outros clérigos que tinham sido detidos por desafiar as restrições ligadas ao coronavírus. As detenções tinham motivado protestos que degeneraram em confrontos com as forças de segurança.

O bispo e restantes líderes religiosos tinham sido detidos na terça-feira, depois de organizarem uma cerimónia religiosa em Niksic que reuniu vários milhares de pessoas, contrariando a proibição em vigor contra as grandes concentrações, decretada pelo governo no quadro da luta contra a propagação do coronavírus.

As detenções reforçaram tensões já existentes previamente entre o governo e a Igreja Ortodoxa Sérvia.