"Barba e cabelo" para protestar contra confinamento no Michigan

Os opositores às restrições, incluindo o confinamento, por causa do coronavírus, trocaram armas de fogo por pentes e tesouras em Lansing, capital do Michigan. Depois de um protesto que colocou em evidência cidadãos armados, uma centena de pessoas saiu às ruas, umas a cortar cabelo e a fazer a barba, outras a usufruir da contestação para melhorar a imagem. Muitos outros manifestantes mostraram, de forma pacífica, o descontentamento pelo bloqueio social e económico do Estado.

Um número muito reduzido de indivíduos usava máscara ou praticava distanciamento social.