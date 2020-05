Dezenas de mortos na queda de avião em Karachi (atualizado)

Pelo menos 40 pessoas morreram na sequência da queda de um avião comercial que finalizava esta manhã um voo interno no Paquistão, confirmou a France Press.

O avião, um A-320, transportava 107 pessoas, incluindo oito tripulantes, despenhou-se já nas imediações do aeroporto de destino em Karachi, a cidade mais populosa do país.

Algumas fontes estão a avançar com a morte de pelo menos 53 pessoas. As operações de busca e socorro mantém-se.

O voo com o código PK-8303 teve origem em Lahore, a segunda maior cidade do país. O exército revelou pela rede social Twitter ter enviado uma equipa de intervenção rápida para o local do acidente.

De acordo com o site FlightRadar, o avião de 15 anos descolou de Lahore pelas 08h05. Uma hora e meia depois (09h34) terá feito uma primeira tentativa de aterragem em Karachi, voltou a ganhar altitude e às 09h40, a cerca de 525 pés de altitude, deixou de dar sinal.

O presidente da câmara de Karachi referiu a destruição de várias casas no bairro residencial onde o avião se despenhou.

O desastre, ainda de causas desconhecidas mas com suspeitas de falha nos motores, acontece dias depois do governo do Paquistão ter autorizado a reabertura no país dos voos comerciais internacionais após mais de um mês de suspensão devido às medidas de contenção da pandemia de Covid-19.

(Em atualização)