no comment

Deputados pró-Democracia, em Hong Kong, criticaram duramente a iniciativa da China de envidar esforços para aprovar a legislação sobre Segurança Nacional no território semi-autónomo. O argumento é que isso vai contra a ideia de "um país, dois sistemas", que promete liberdades que não existem no resto do país, salvo Macau.

A contenda tinha levado, sexta-feira, a escaramuças no Conselho Legislativo de Hong Kong.