Mundo começa a abrir as portas dos estádios e das igrejas

Espanha abre as portas dos estádios de futebol a partir de junho e abre portas aos turistas estrangeiros a partir de julho. Notícias divulgadas após a declaração oficial da existência de mais de dois milhões de casos de coronavírus confirmados globalmente, dois terços destes casos na Europa. Segundo o primeiro-ministro espanhol bares, restaurantes e praias podem começar a preparar-se para os turistas.

Espanha recebe mais de 80 milhões de turistas por ano, por isso anuncio que a partir de julho, os turistas estrangeiros poderão voltar a Espanha sob condições de segurança. Os turistas estrangeiros podem agora começar a planear férias no nosso país. Pedro Sánchez Primeiro-ministro de Espanha

Itália um dos países europeus mais afetados , mas agora os Museus do Vaticano preparam-se para reabrir ao público no dia 1 de junho. Agora é necessário fazer reserva para visitar as galerias.

Os turistas já estão a encher as praias da Croácia, o país assistiu a um elevado tráfego na fronteira no fim de semana. O país depende muito do turismo, mas os cidadãos estrangeiros terão de cumprir uma quarentena de 14 dias.

França reabriu as igrejas, mas impondo medidas restritivas como respeitar o distanciamento social e colocar de lado as habituais saudações nas missas. Os fiéis podem receber a sagrada comunhão com a certeza que o padre desinfetou as mãos. No entanto, o Presidente do país recorda que a Pandemia ainda não é algo do passado.

Enquanto isso, na Alemanha, a chanceler Angela Merkel defende as restrições impostas, dizendo que são necessárias. Merkel enfrenta o descontentamento da população e são esperados protestos contra as medidas.