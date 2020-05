Portugueses desconfinam na praia

Costa de Caparica, 24/05/2020 RTP/Euronews

O tempo do confinamento parece uma memória gravada na areia. Oficialmente, a época balnear ainda não começou em Portugal, mas este foi o primeiro fim-de-semana em mais de dois meses em que não era proibido estar na praia. A única recomendação é o respeito das regras de distanciamento - difíceis de cumprir para quem esteve na Costa de Caparica ou nas praias da linha de Cascais, por exemplo.

Com temperaturas a rondar os 30 graus, tanto na praia de São Pedro do Estoril, como na vizinha das Avencas, a afluência de banhistas contrariava as recomendações do Governo no acesso às praias em tempo de pandemia.

As novas regras do Estado de Calamidade impõem distâncias de segurança: 1 metro e meio entre pessoas ou grupos; três metros entre chapéus. Estão também "interditas atividades desportivas com duas ou mais pessoas, exceto atividades náuticas, aulas de surf e desportos similares".

A época balnear abre a seis de junho, com vigilância das praias mais apertada e um esquema de semáforos para indicar a lotação.

O primeiro-ministro português tem dito que esta é acima de tudo uma questão de responsabilidade individual, mas não põe de parte a interdição de uma praia por excesso de lotação.