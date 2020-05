Norte-americanos saem para a rua para aproveitar fim de semana alargado

Esta segunda-feira é feriado nos Estados Unidos e as medidas de restrição em vigor não impediram milhares de norte-americanos de sair para a rua para tentar aproveitar o fim de semana alargado. Se em alguns casos foi respeitado o distanciamento social, ou pelo menos houve essa tentativa, noutros o desrespeito foi flagrante.

No Estado de Nova Iorque, as praias encheram no sábado, no domingo o mau tempo deu uma ajuda às autoridades. Ainda assim, os resistentes não deixaram de se precaver e a fita métrica começa a ser um instrumento essencial para ir à praia.

Apesar de tudo, o governador Andrew Cuomo deu conta da tendência em baixa quer no número de novos casos no estado, quer no número de mortes diárias, que tem rondado a centena e no auge da crise chegou a superar os mil óbitos diários.

A nível nacional, enquanto o total de mortes se aproximava das cem mil, Donald Trump não hesitou em jogar uma partida de golfe. A decisão motivou alguns protestos junto ao campo escolhido pelo presidente norte-americano para praticar o seu desporto de eleição.