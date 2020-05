Primeira-ministra da Nova Zelândia surpreendida por tremor de terra

no comment

A primeira-ministra da Nova Zelândia foi surpreendida, esta segunda-feira, durante uma entrevista. Jacinda Ardern estava a dar uma entrevista a uma televisão, em direto, a partir do Parlamento de Wellington quando a terra começou a tremer.

Um sismo moderado de magnitude 5,6 na escala de Richter abalou a Ilha do Norte da Nova Zelândia. O epicentro do sismo ocorreu a cerca de trinta quilómetros a noroeste da cidade de Levin, perto da capital Wellington.

A Nova Zelândia situa-se no chamado "Anel de Fogo" da bacia do Pacífico, onde as placas tectónicas colidem gerando mais de 15.000 sismos por ano, embora apenas 100-150 sejam suficientemente fortes para serem sentidos.