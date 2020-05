Espanha levanta quarentena para turistas estrangeiros

O Ministério da Saúde espanhol fez uma revisão em baixa do número de mortes por Covid-19. De acordo com a retificação , contam-se quase menos 2 mil (1.918) vítimas mortais do que nos registos anteriores.

Espanha pretende também levantar a quarentena obrigatória de 14 dias para cidadãos estrangeiros, a partir do dia 1 de julho. Com as temperaturas a subir, as ilhas e as praias da costa norte do país começam a encher.

Maravilhas do mundo que os cidadãos do Reino Unido também quiseram aproveitar na segunda-feira - esquecendo-se do distanciamento social. As praias so sul do país ficaram lotadas e a polícia viu-se obrigada a emitir avisos, para que as pessoas continuem a considerar as medidas de segurança. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou um alívio das restrições impostas para conter a pandemia.

A partir de 15 de junho, pretendemos permitir a reabertura de todo o comércio considerado não essencial, como centros comerciais e lojas independentes. Boris Johnson Primeiro-ministro do Reino Unido

Itália registou o menor número de mortes desde março e decidiu reabrir ginásios e piscinas. Segundo os especialistas, será preciso esperar mais uma semana para avaliar se o levantamento das medidas restritivas vai provocar novos surtos. Restaurantes, bares e lojas abertas estão abertos há duas semanas.

Entretanto, a Força Aérea de Itália sobrevoou Turim e Milão, na Lombardia, a região mais atingida. Recriou a bandeira italiana nos céus e deu um abraço acrobático e tricolor à nação.